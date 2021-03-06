«Он («Северный поток 2») экономически стабилизирует систему (президента РФ Владимира) Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов», — сказал Вебер.

По его словам, газопровод можно использовать «как рычаг давления», а его использование должно зависеть от «дальнейшего поведения российского руководства».

Вебер также призвал Европу быть увереннее во внешней политике и отказаться от «наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».

Ранее в Германии предложили три условия для завершения «Северного потока — 2»

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.