Киев подготовился к жизни без российского газа 

Стало известно, что будет делать Киев, когда Россия запустит газопровод «Северный поток-2». О запасных вариантах гендиректор ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон рассказал в интервью венгерской газете Világgazdaság, передает Украина.ру

По словам Макогона, когда российский газ пойдет в обход Украины, газотранспортная система Киева все равно останется востребованной. Это связано с тем, что на Украине самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе.

Однако Киев будет вынужден сократить транзитные мощности. Оператор не сможет сохранить инфраструктуру, которая будет простаивать. При этом модернизируют компрессорные станции, которыми будут пользоваться. Остальные придется вывести из эксплуатации.

Макогон также пожаловался, что Европа лишится украинской ГТС в качестве запасного варианта.

«Северные и Турецкий потоки не имеют такой гибкости, поэтому ЕС нужно будет вкладывать миллиарды евро в строительство новых газохранилищ и СПГ-терминалов ради своей энергетической безопасности», — сказал Макогон.

Он также выразил сомнения, что «Северный поток-2» будет достроен, сославшись на санкции и «решительную позицию США».