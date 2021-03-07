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Киев подготовился к жизни без российского газа 

Майк Габриелян 1 час назад
Киев подготовился к жизни без российского газа
Фото: ТАСС
Стало известно, что будет делать Киев, когда Россия запустит газопровод «Северный поток-2». О запасных вариантах гендиректор ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон рассказал в интервью венгерской газете Világgazdaság, передает Украина.ру.
По словам Макогона, когда российский газ пойдет в обход Украины, газотранспортная система Киева все равно останется востребованной. Это связано с тем, что на Украине самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе.
Однако Киев будет вынужден сократить транзитные мощности. Оператор не сможет сохранить инфраструктуру, которая будет простаивать. При этом модернизируют компрессорные станции, которыми будут пользоваться. Остальные придется вывести из эксплуатации.
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Макогон также пожаловался, что Европа лишится украинской ГТС в качестве запасного варианта.

«Северные и Турецкий потоки не имеют такой гибкости, поэтому ЕС нужно будет вкладывать миллиарды евро в строительство новых газохранилищ и СПГ-терминалов ради своей энергетической безопасности», — сказал Макогон.

Он также выразил сомнения, что «Северный поток-2» будет достроен, сославшись на санкции и «решительную позицию США».
Ранее «Рамблер», что вице-премьер Александр Новак заявил о готовности «Северного потока — 2» более чем на 95%.
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Экономика , Александр Новак , ЕС
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