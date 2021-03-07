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Эксперт раскрыл риски для России от стремительно дорожающей нефти 

Майк Габриелян 23 минуты назад
Названы риски для России от подорожавшей нефти
Фото: Reuters
Стало известно, как стремительно дорожающая нефть может навредить России.
Нефть в пятницу поднималась выше 69 долларов за баррель. Это произошло впервые за минувший год. Нефтяные котировки начали расти после того как ОПЕК+ неожиданно решил сохранить ограничения по добыче, а Эр-Рияд заявил, что продлит свое добровольное сокращение. При этом России и Казахстану разрешили нарастить добычу: России на 130 тыс. баррелей в сутки, а Казахстану — на 20 тыс. баррелей в сутки. Причина — рост сезонного спроса на топливо, пишет «Взгляд».
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает, что у ОПЕК есть возможность разогнать цены до 80 долларов за баррель даже во втором квартале.
Однако неизвестно, как долго ОПЕК+ решит сохранять ограничения по добыче ради роста цен. Решения по квотам будет приниматься ежемесячно.

«Это решение повышает риски быстрого восстановления сланцевой добычи в США. То есть у ОПЕК есть возможность поднять цены до 80 долларов даже во втором квартале, но это вряд ли можно считать оптимальной стратегией в долгосрочной перспективе», — говорит Танурков.

Эксперты отмечают, что расцвет сланцевой добычи в США является негативным последствием роста цен на нефть.

«Рост цен на Brent выше 57 долларов за баррель обычно поддерживал активную экспансию сланцевых производителей, которые забирали себе весь прирост мирового потребления», — заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Чтобы американские сланцевые компании вновь не обвалили рынок нефти и не начали отбирать долю у традиционных поставщиков, ОПЕК надо тонко настраивать соотношение спроса и предложения. Иначе вновь начнутся ценовые войны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть в 2021 году.
Видео дня. Продукты в России подорожали в феврале
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Экономика , ОПЕК , Всемирный Банк , Деловая газета "Взгляд"
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