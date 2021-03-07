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Эксперты рассказали об опасности раздутого мирового долга 

Прайм и ещё 1 4 часа назад
Миру предрекли кризис из-за раздутого мирового долга
Фото: РИА Новости
Глобальный долг в 2020 году вырос. По мнению экспертов, если центробанки продолжат стимулирующую монетарную политику, это грозит миру серьезным кризисом. Об этом сообщает РИА Новости.
Господдержка экономики в период пандемии стоила немало. Точнее, она обошлась в 24 триллиона долларов — настолько увеличился глобальный долг в 2020-м. Для сравнения, в 2019-м прибавилось 10,8 триллиона, в 2018-м — 3,3.
Общая сумма займов достигла 281 триллиона долларов, подсчитали в Институте международных финансов (IIF). Это долги и государств, и корпораций, и банков, и населения. Причем львиная доля, как ни парадоксально, приходится на развитые страны. В лидерах — США, Япония, ЕС, Южная Корея, Великобритания.
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Соотношение госдолга к ВВП более чем критическое. В США — 108 процентов, Великобритании — 100,5, во Франции — 116, в Японии — 240.
Правительства и центральные банки объясняют все пандемией. Экономика нуждалась в финансовых вливаниях. Так, Федеральная резервная система США 15 марта прошлого года на экстренном заседании снизила процентную ставку до 0-0,25. К слову, Дональд Трамп неоднократно призывал обнулить стоимость кредитов.
Как отмечают экономисты, коронавирус пришелся кстати. Расчехлить "денежный принтер" давно хотелось.

"По обе стороны океана власти искали предлог, чтобы США и Европа рефинансировали огромный долг под исторически самую близкую к нулю процентную ставку. Прежние займы заменили на более масштабные, но на льготных условиях. Столь слаженные действия выглядят как хорошо спланированная финансовая спецоперация", — отметил Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

По словам Олега Чередниченко, доцента кафедры экономической теории Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова, "кризис времен Великой депрессии 1930-х годов может повториться, если глобальный долг превысит 300 трлн долларов". Он подчеркивает, что это может произойти, если в ближайшие пару лет центральные банки продолжат стимулирующую монетарную политику. Власти это осознают, поэтому ожидается разворот монетарной политики в сторону сдерживания. И, как считает Чередниченко, в самые ближайшие месяцы.
Эксперты утверждают, что власти осознают опасность увеличения госдолга и готовятся к проведению сдерживающей монетарной политики. По словам президента РФ Владимира Путина, накопленных резервов хватит, чтобы "исполнить все бюджетные и социальные обязательства", поэтому наращивать внешний долг не планируется. Кроме того глава государства и правительство надеются на финансовую подушку безопасности, которая составляет около 563 миллиардов долларов.
РИА Новости, однако, подчеркивает, что турбулентность на энергорынках все же сохраняется. Резкие скачки — серьезное испытание для всей мировой экономики. В том числе российской, по-прежнему сидящей на "нефтяной игле". Поэтому необходимо наконец сосредоточиться на диверсификации, которую обсуждают десятилетиями.
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Экономика , Дональд Трамп , ФРС , ЕС , РИА Новости
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