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Газпром поставил в Европу первую партию «зеленого» СПГ 

Газета.Ru 7 часов назад
Газпром поставил в Европу первую партию «зеленого» СПГ
Фото: РИА Новости
Российский «Газпром» поставил в Европу первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на получателя груза Shell Global LNG.
Газ был доставлен на терминал Dragon в Уэльсе танкером LNG Megrez из Мурманска, где на него была перегружена партия СПГ с завода «Ямал СПГ», указано в сообщении.
Россия впервые обогнала США по поставкам СПГ в Европу
В декабре минувшего года был спущен на воду первый в России бункеровщик для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом по технологии ship-to-ship.
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Экономика , Газпром , Shell , Интерфакс
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