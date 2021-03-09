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Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград 

Прайм 40 минут назад
Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград
Фото: РИА Новости
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое готовится присоединиться к строительству газопровода "Северный поток 2", прибыло в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
Оператор проекта "Северный поток 2" — Nord Stream 2 AG — 4 марта сообщил, что после завершения испытаний судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас уже работает судно "Фортуна".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.
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