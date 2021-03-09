Российские власти ввели постоянный мониторинг цен на товары 

Правительство РФ намерено регулярно мониторить цены в стране, чтобы в случае их резкого повышения оперативно реагировать на ситуацию, сообщает РИА Новости. Стоимость групп товаров и услуг будут отслеживать представители профильных ведомств.
Так, за ценами на продукты и табачные изделия будут наблюдать эксперты Минсельхоза, в ведении представителей Минпромторга окажется стоимость мебели, электроники, бытовой техники, Минздрав будет следить за ценами на лекарства, медоборудование и медуслуги, Минэнерго — за ценами на топливо, Минцифры — за стомостью услуг связи, Минстрой — за ценами на услуги ЖКХ, Минтранс — за стоимостью проезда на всех видах общественного транспорта, Минпросвещения — за ценами на образовательные услуги и т.д.
«Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», — цитирует агентство заявление представителей правительства.
В случае, если эксперты конкретного ведомства обнаружат тенденции к росту цен в определенном сегменте, они должны будут подготовить предложение для правительства по оперативному реагированию на сложившуюся ситуацию.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Минпромторге РФ решили не продлевать соглашения по стоимости продуктов питания. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Он отметил, что текущие соглашения будут действовать еще на протяжении месяца. В дальнейшем, по его словам, Минпромторг не планирует «сильно вмешиваться в рыночные отношения». В настоящее время, отметил замминистра, цены на продукты, по которым заключались соглашения (сахар и масло), опустились. По его словам, в 2021 году ожидается хороший урожай, аналитики прогнозируют развитие сельхозпроизводства, в значит «не будет дефицита и не будет причин для роста цен», резюмировал Евтухов.