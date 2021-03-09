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Траты россиян на цветы к 8 Марта выросли на треть 

Вероника Полынина 2 часа назад
50 млн рублей потратили россияне на цветы к 8 Марта
Фото: РИА Новости
Траты россиян на цветы и сладости к 8 Марта в 2021 году увеличились на треть по сравнению с прошлым годом и составили 530 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику ВТБ.
В этом году спрос россиян на цветы вырос в полтора раза, в цветочных магазинах в период с 6 по 8 марта было потрачено около 50 млн рублей — объем покупок вырос на 48%.
В кондитерских магазинах было потрачено на 28% больше, чем годом ранее — около 480 млн рублей.
Непосредственно 8 марта общее количество транзакций выросло на треть, при этом в среднем на цветы россияне тратили около 500 рублей, а на торты, пирожные и конфеты — 1670 рублей.
Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек отметил, что основные праздничные расходы пришлись на выходные 6-8 марта. По его мнению, это означает, что корпоративных поздравлений пока проходит меньше из-за удаленной работы части сотрудников предприятий.
Ранее «Рамблер» писал, что самыми популярными услугами в России перед Международным женским днем стали услуги гравировщиков, художников и организаторов праздничных шоу.
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Экономика , Алексей Киричек , Банк ВТБ
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