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В Германии назвали слишком дорогим для ЕС отказ от «Северного потока — 2» 

Газета.Ru 2 часа назад
В Германии назвали слишком дорогим для ЕС отказ от «Северного потока — 2»
Фото: ТАСС
Автор немецкого делового журнала WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр объяснил, почему отказ от "Северного потока — 2" повлечет за собой крупные расходы, но при этом не принесет политических выгод. Об этом сообщается на сайте издания.
Журналист считает, что компании, участвующие в строительстве газопровода, понесут убытки из-за судебных исков, благодаря чему утратят миллиардные инвестиции, а ЕС потеряет крупный инфраструктурный проект.
Кроме того, ЕС не сможет отказаться от природного газа до перехода на климатически нейтральные источники энергии. Фельбермайер отметил, что данный газ вреднее для экологии, а также, что импорт из других стран не оправдан, так как газ необходимо сжижать и транспортировать, а это требует много времени и средств. Также журналист, заявил, что остановка данного проекта не будет способствовать политическим уступкам со стороны Москвы.

"Санкции не смогут произвести впечатление на Россию, так как эффективны в первую очередь в отношении мелких стран. Россия в их число, как известно, не входит", — сообщил он.

Ранее группа из 40 членов сената США назвала нынешнюю политику главы Белого дома Джо Байдена в отношении газопровода "Северный поток — 2" "ошибочной" и призвала ввести жесткие санкции, чтобы остановить реализацию проекта.
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Комментарии 1
Экономика , Джозеф Байден , ЕС , Сенат США
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