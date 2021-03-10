Центробанк назвал американские фонды тайным оружием против России

Американские фонды оказались тайным оружием США против России. Они накопили достаточное количество российского госдолга, чтобы обрушить курс рубля. Об этом свидетельствует «Обзор рисков финансовых рынков» Центробанка России за февраль

Регулятор впервые раскрыл данные о зарубежных держателях облигаций федерального займа (ОФЗ), на долю которых приходится 23,3 процента госбумаг. Больше половины вложений, 13,8 процента, принадлежит фондам из США и Великобритании.

Как оказалось, американцы держат ОФЗ на 944 миллиарда рублей, британцы — на 947 миллиардов. Остальные 410 миллиардов у инвесторов из Бельгии, Сингапура и ряда других стран. При этом в отчете указывается, что круг крупных инвесторов очень узок. Например, в Бельгии почти все бумаги (98,5 процента) находятся у одного покупателя. Крупнейший держатель из США владеет ОФЗ на 784,5 миллиарда рублей (83,1 процента американских инвестиций).

Инвесторы, юридически зарегистрированные в Бельгии и Великобритании, в конечном счете принадлежат американским транснациональным финансовым холдингам. В результате основной объем иностранного вхождения в российский госдолг, 2,16 триллиона рублей, приходится на вложения трех таких банковских конгломератов.

Центробанк, предупреждая об уязвимости российского рынка к геополитическим факторам, имеет в виду возможные санкции со стороны США и Великобритании против российского госдолга. После инцидента с Сергеем Скрипалем , в котором Вашингтон обвиняет Россию, такие санкции частично уже введены, но только в размещения долга в долларах.

Реализация такой угрозы заставит американские фонды устроить распродажу госдолга, что приведет к падению стоимости ОФЗ. В 2018 году отток 352 миллиардов рублей из госдолга привел к тому, что рубль потерял 20 процентов стоимости. На этот раз распродажа может оказаться как минимум в семь раз больше.