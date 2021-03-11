Россия сократила торговый оборот с рядом ключевых стран 

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ опубликовала данные, согласно которым внешнеторговый оборот России с большинством ключевых партнеров снизился в январе 2021 года.

Так, оборот торговли между Россией и Китаем в январе сократился на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,495 миллиарда долларов; между Россией и ЕС — на 15,5%, составив 14,81 миллиарда долларов; товарооборот между Россией и США снизился на 15,5% и составил 1,45 миллиарда долларов; между Россией и Турцией — на 4,2% в годовом выражении, упав до 2,073 миллиарда долларов; между Россией и Украиной — на 16,7%, до 594 миллионов долларов.

В то же время оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе 2021 года вырос на 17,5%, до 2,3 миллиарда долларов; между Россией и Ираном — до 280,5 миллиона долларов, увеличившись на 43%.

Федеральная таможенная служба также назвала доли ключевых партнеров в структуре российской внешней торговли.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 19,6% с 20% годом ранее; ЕС — до 34,2% с 37,1%; США — до 3,4% с 3,6%; Украины — до 1,4% с 1,5%. Доля Ирана во внешнеторговом обороте России в январе текущего года выросла 0,6% с 0,4% годом ранее; Белоруссии — 5,4% с 4,2%.