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Опасность инфляции в России сохранится до 2022 года 

Вероника Полынина 1 час назад
Опасность инфляции в России сохранится до 2022 года
Фото: depositphotos.com
Инфляция в России вернется к 4% в 2022 году, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды», опубликованном на сайте регулятора.
В Центробанке отметили, что в феврале годовая инфляция приблизилась к локальному пику в 5,7% и сейчас продолжает находиться на повышенном уровне, но в апреле начнет замедляться.

«Опережающие индикаторы роста цен, в том числе цены производителей потребительских товаров и опросные данные предприятий, указывают на вероятное сохранение весной повышенных текущих месячных темпов роста цен (с поправкой на сезонность) вследствие роста издержек, в том числе связанных с перебоями в логистике поставок и перевозок. В результате увеличилась вероятность того, что к концу года инфляция окажется близко к верхней границе прогноза Банка России 3,7-4,2%, а возврат инфляции к 4,0% произойдет в 2022 году», — говорится в исследовании ЦБ РФ.

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года в России рост цен на продукты стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.
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Экономика , Центральный банк России
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