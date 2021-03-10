США рассмотрят дополнительные санкции против «СП-2» 

Власти США продолжают изучать возможности дополнительных санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом, как передает РИА «Новости», заявил госсекретарь Энтони Блинкен

Выступая на слушаниях в конгрессе, Блинкен не исключил введения новых санкций в будущем. Он также посетовал, что трубопровод практически достроен.

В феврале Госдепартамент представил конгрессу доклад по мерам противодействия «Северному потоку — 2». Госдеп включил в список организаций, в отношении которых могут ввести санкции по «Северному потоку-2», только российское судно и его собственника. При этом указанные в докладе трубоукладчик «Фортуна» и его владелец — компания «КВТ-РУС» уже находятся под санкциями.

«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы.