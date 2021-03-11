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На Украине заявили о невозможности восстановить экономику 

Артём Кульша 1 час назад
Экономика Украины вернется на уровень 2013 года лишь в течение 10 лет, даже если будет расти на 10% в год. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Он высказал мнение, что в течение последних лет украинская экономика откатилась на 20 лет назад, а на уровень 2013-го вернется не ранее чем через 10 лет, даже если ВВП будет расти на 10% в год.
Мураев назвал невозможным восстановление промышленности на Украине по той причине, что необходимые для этого специалисты уехали работать в страны Европы. Он констатировал, что Украине придется восстанавливать экономику с нуля, даже в случае преодоления конфликта в Донбассе и восстановления отношений с Россией.
На днях, как сообщал «Рамблер», глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что на Украине фактически нет иностранных инвестиций, которые создают рабочие места. Он объяснил это тем, что кидалово никто не любит, а у Украины как государства есть четкая репутация кидалова.
По его словам, из-за этой репутации в Украину вкладывают деньги лишь глупые инвесторы, и целыми они оттуда уже не уходят — они должны быть счастливы, если им удастся унести обратно хотя бы часть вложенных денег.
Комментарии 12
Экономика , Видео , Евгений Мураев , Михаил Саакашвили , Верховная Рада
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