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Россия выделит два миллиарда рублей на программу туристического кешбэка 

Прайм и ещё 6 58 минут назад
2 млрд руб. выделит Россия на туристический кешбэк
Фото: РИА Новости
Правительство РФ выделит на возобновление программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Проведение очередного этапа программы запланировано в марте-апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня.

"Сегодня выделим 2 миллиарда рублей на продолжение программы, ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене", — сказал Мишустин.

Первый этап акции туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря 2020 года. На реализацию программы было выделено 15 миллиардов рублей, но за два прошедших этапа россияне купили туров на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата туристам составила 1 миллиард рублей.
Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что очередной этап программы поддержки внутреннего туризма, в том числе автопутешествий, с частичным возвратом средств в виде кешбэка стартует в ближайшие недели.
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Комментарии 1
Экономика , Зарина Догузова , Михаил Мишустин , Ростуризм , Правительство РФ
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