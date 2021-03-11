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Ждем гиперинфляцию: Что будет с долларом 

Мария Иванова 2 часа назад
Ждем гиперинфляцию: Что будет с долларом
Фото: ТАСС
Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, что Федеральная резервная система (ФРС) США потратила на антипандемийные меры более девяти триллионов долларов — эти деньги «просто напечатали». С июня 2020-го темпы роста денежной массы в США остаются на самом высоком в истории уровне в 22 процента годовых, поэтому экономисты заговорили о риске гиперинфляции.
Под гиперинфляцией понимают неконтролируемый процесс, во время которого торта и услуги дорожают минимум на 50 процентов в месяц или на тысячу процентов ежегодно.
РИА Новости отмечает, что инфляция в США остается на низком уровне в последние 40 лет. Ощутимые скачки происходили в 1979 году (на 13,29 процента) и в 1989-м (12,52 процента).
По мнению некоторых экономистов, 2021-й имеет все шансы стать для США годом гиперинфляции из-за переизбытка наличных и активного госурегулирования.
Однако опрошенные агентством аналитики считают, что этого не произойдет из-за глобального статуса доллара. Стратег «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян отметил, что трудно напечатать такое количество долларов, чтобы мировая экономика не смогла с ним справиться.

«Доллар — мировая резервная валюта, и потребляют ее во всем мире. Развивающимся странам, у которых есть перекосы в экономике — России, Бразилии, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Нигерии, — в этом смысле сложнее», — отметил глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Как писал «Рамблер», ранее экономист Валентин Катасонов заявил, что к 2035 году доллар перестанет быть одной из основных мировых валют, а США лишатся геополитической мощи.
Катасонов сослался на прогноз французского ученого и политического деятеля Жака Аттали. После кризиса в США место гегемона, по мнению ученого, займут американские IT-корпорации — Google, Apple, Facebook и Amazon.
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Экономика , Валентин Катасонов , Жак Аттали , ФРС , Apple , Google , РИА Новости
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