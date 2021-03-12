В ЦБ оценили вероятность эмиссии банкнот в 10 тысяч и в 50 рублей 

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами. При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную выгоду», — сказала глава ЦБ в интервью «Известиям».