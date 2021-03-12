Цена бензина в России побила исторический рекорд 

Цена бензина Аи-92 выросла на торгах 12 марта до 55,75 тысячи рублей за тонну, побив исторический рекорд мая 2018 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В ходе торгов стоимость Аи-92 подскочила на 1,71 процента. С начала года его цена увеличилась на 12,33 процента. Рост стоимости бензина и дизельного топлива на российских АЗС в первую неделю марта связан с увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса, рассказали ТАСС в Минэнерго

Ранее правительство поддержало идеи нефтяников по росту цен на бензин и решило скорректировать демпферный механизм на рынке топлива. Будет проведена индексация заложенных в нем цен в соответствие с уровнем фактического роста стоимости в рознице.