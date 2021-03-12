Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.54
$
73.65
87.78
87.89
Прогноз
15.03 – 22.03
$
73.70
88.84
Индексы и котировки Brent
69.32
–0.50 Золото
1704.03
+0.04 РТС
1505.22
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1922
–0.0241
25.02
1.2163
09.03
01.03
15.02

Цена бензина в России побила исторический рекорд 

Lenta.ru 1 час назад
Цена бензина Аи-92 выросла на торгах 12 марта до 55,75 тысячи рублей за тонну, побив исторический рекорд мая 2018 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
В ходе торгов стоимость Аи-92 подскочила на 1,71 процента. С начала года его цена увеличилась на 12,33 процента. Рост стоимости бензина и дизельного топлива на российских АЗС в первую неделю марта связан с увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса, рассказали ТАСС в Минэнерго.
Ранее правительство поддержало идеи нефтяников по росту цен на бензин и решило скорректировать демпферный механизм на рынке топлива. Будет проведена индексация заложенных в нем цен в соответствие с уровнем фактического роста стоимости в рознице.
Десятки заправок в Москве и Подмосковье недоливают бензин
В январе вице-премьер Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, пообещал россиянам, что увеличение стоимости бензина в 2021 году будет в пределах инфляции. Цены на бензин в стране с конца декабря 2020 года росли на 5-10 копеек в неделю, однако в конце февраля резко взлетели.
Последние новости
Россия предостерегла Украину от «силового сценария» в Донбассе Россия предостерегла Украину от «силового сценария» в Донбассе YouTube указал на шокирующий контент в фильме «Крым. Путь на Родину» YouTube указал на шокирующий контент в фильме «Крым. Путь на Родину» В России захотели перестать платить детские пособия подозрительно бедным семьям В России захотели перестать платить детские пособия подозрительно бедным семьям
Комментарии 488
Экономика , Видео , Александр Новак , Минэнерго , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение