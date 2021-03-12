Назван признак скорого банкротства банка

Юрист бюро «Падва и Эпштейн» Екатерина Штыкова рассказала, что одним из основных признаков скорого банкротства банка является отказ сотрудников открыть или пополнить вклад или счет. Об этом сообщает «Прайм».

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Когда Центробанк считает, что дела у банка не в порядке и его вкладчики или кредиторы могут пострадать, ему запрещают привлекать деньги физических лиц.

При этом сотрудники стараются не рассказывать клиентам о претензиях ЦБ и объясняют отказ «временными техническими неполадками» или «неутвержденным размером ставки».

«Еще одним признаком может стать обратная ситуация - излишне агрессивное политика банка по привлечению денежных средств клиентов на вклады», - отметила Штыкова.

Насторожиться стоит, если банк предлагает слишком высокие проценты. Также юрист посоветовала читать новости о банке и проверять, не возбуждены ли в отношении его руководителей уголовные дела.

Как писал «Рамблер», ранее признаки «умирающего» банка назвал эксперт Академии управления финансами Алексей Кричевский. В первую очередь, выдать такую организацию могут длинные кредиты.

Средний срок банковского кредита составляет пять лет. Если банк предлагает кредиты на срок от 10-15 лет, скорее всего, он испытывает трудности.

Кричевский посоветовал отслеживать новости о своем банке и проверять, не изменился ли режим работы офисов.