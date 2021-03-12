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Сколько лет осталось России до отказа от доллара 

Мария Иванова 2 часа назад
Сколько лет осталось России до отказа от доллара
Фото: ТАСС
Опрошенные News.ru эксперты заявили, что в ближайшие несколько лет Россия не сможет заметно сократить долю доллара в своих международных расчетах. Они обратили внимание, что даже контракты на поставку российского газа в Европу номинированы в долларах.
О дедолларизации в России начали говорить более шести лет назад, на фоне обострения отношений с США из-за Крыма.
Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров отметил, что, несмотря на этот тренд, доллар все еще занимает лидирующие позиции в российских экспортных контрактах.

«Сумеем ли мы полностью перейти на расчеты в национальных валютах — еще вопрос. С Китаем это пока получается, но объем товарооборота с Китаем у нас, к большому сожалению, не так велик», — отметил он.

По мнению Эскиндарова, политика по снижению зависимости от доллара правильная, но в ближайшие год-два отказаться от американской валюты будет нереально.

«Мы должны понимать, что американская экономика остается ведущей экономикой мира и просто взять и сказать: «с завтрашнего дня мы отказываемся от доллара» — не получится, да и будет неправильным», — заключил он.

Доктор экономических наук Максим Киселев назвал рассуждения властей о дедолларизации популизмом, так как доллар остается мировой резервной и расчетной валютой.

«Это означает, что накопления и расчеты в мировой экономике происходят именно в долларах, наравне с евро и несколькими другими валютами. Отказаться от доллара в данном случае означает уйти в изоляцию», — подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», в 2018 году о плане по дедолларизации говорил президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.
В Центробанке поясняли, что дедолларизация (или девалютизация) касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков работающих в стране банков.
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Комментарии
Экономика , Максим Киселев , Андрей Костин , Михаил Эскиндаров , Банк ВТБ , Финансовый университет , Центральный банк России
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