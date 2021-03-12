Сколько лет осталось России до отказа от доллара 

Опрошенные News.ru эксперты заявили , что в ближайшие несколько лет Россия не сможет заметно сократить долю доллара в своих международных расчетах. Они обратили внимание, что даже контракты на поставку российского газа в Европу номинированы в долларах.

О дедолларизации в России начали говорить более шести лет назад, на фоне обострения отношений с США из-за Крыма.

«Сумеем ли мы полностью перейти на расчеты в национальных валютах — еще вопрос. С Китаем это пока получается, но объем товарооборота с Китаем у нас, к большому сожалению, не так велик», — отметил он.

По мнению Эскиндарова, политика по снижению зависимости от доллара правильная, но в ближайшие год-два отказаться от американской валюты будет нереально.

«Мы должны понимать, что американская экономика остается ведущей экономикой мира и просто взять и сказать: «с завтрашнего дня мы отказываемся от доллара» — не получится, да и будет неправильным», — заключил он.

Доктор экономических наук Максим Киселев назвал рассуждения властей о дедолларизации популизмом, так как доллар остается мировой резервной и расчетной валютой.

«Это означает, что накопления и расчеты в мировой экономике происходят именно в долларах, наравне с евро и несколькими другими валютами. Отказаться от доллара в данном случае означает уйти в изоляцию», — подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», в 2018 году о плане по дедолларизации говорил президент ВТБ Андрей Костин . По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.