Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.40
$
73.64
87.52
87.80
Прогноз
15.03 – 22.03
$
73.70
88.84
Индексы и котировки Brent
69.37
–0.04 Золото
1701.41
–0.22 РТС
1505.22
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1927
–0.0236
25.02
1.2163
09.03
01.03
15.02

Набиуллина оценила возможность выпуска 10-тысячной банкноты 

Вероника Полынина 47 минут назад
Набиуллина исключила выпуск банкноты в 10 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Центробанк РФ не рассматривает возможность выпуска ни монеты номиналом 50 рублей, ни 10-тысячной банкноты. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что у 50-рублевой монеты, возможно, и есть свои преимущества, но граждане не очень любят расплачиваться монетами.
Россиянам предрекли деноминацию рубля
Кроме того, ввод новых номиналов несет расходы, которые несопоставимы с потенциальной выгодой от выпуска дополнительных номиналов.

«Для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную выгоду», — заявила глава Банка России.

«Рамблер» писал, что ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже говорила, что регулятор не рассматривает денежных реформ. По ее словам, в России «все в порядке и с номиналами, и с набором банкнот», причин что-либо менять нет.
Видео дня. Названы самые прибыльные профессии на «удаленке»
Комментарии 7
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение