Набиуллина исключила выпуск банкноты в 10 тысяч рублей

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что у 50-рублевой монеты, возможно, и есть свои преимущества, но граждане не очень любят расплачиваться монетами.

Кроме того, ввод новых номиналов несет расходы, которые несопоставимы с потенциальной выгодой от выпуска дополнительных номиналов.

«Для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную выгоду», — заявила глава Банка России.

«Рамблер» писал, что ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже говорила, что регулятор не рассматривает денежных реформ. По ее словам, в России «все в порядке и с номиналами, и с набором банкнот», причин что-либо менять нет.