Россияне стали активно выводить деньги за рубеж

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По словам Набиуллиной, около половины из направленных в иностранные валютные активы денег граждане сняли с рублевых счетов и вкладов в валюте. Другую половину составляют дополнительные средства.

Общий объем вложений в иностранные ценные бумаги по итогам 2020 года составляет 1,3 трлн рублей.

По мнению главы ЦБ, этот показатель не является системно значимым.

«Все-таки большая доля — 83% ценных бумаг, принадлежащих населению, — приходится на акции и облигации отечественных эмитентов», - объяснила Набиуллина.