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Россияне стали активно выводить свои деньги за рубеж

Вероника Полынина
1 час назад
В 2020 году приток средств россиян в акции и облигации иностранных компаний-резидентов составил около 640 млрд рублей. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
Россияне стали активно выводить деньги за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Набиуллиной, около половины из направленных в иностранные валютные активы денег граждане сняли с рублевых счетов и вкладов в валюте. Другую половину составляют дополнительные средства.
Общий объем вложений в иностранные ценные бумаги по итогам 2020 года составляет 1,3 трлн рублей.
По мнению главы ЦБ, этот показатель не является системно значимым.
«Все-таки большая доля — 83% ценных бумаг, принадлежащих населению, — приходится на акции и облигации отечественных эмитентов», - объяснила Набиуллина.
Как писал «Рамблер», в 2020 году частными инвесторами в России стали 5 млн человек – это больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Объем вложений россиян на финансовом рынке достиг 10 трлн рублей.
Экономика,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,газета "Известия",
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