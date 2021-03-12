Россияне стали активно выводить деньги за рубеж

По словам Набиуллиной, около половины из направленных в иностранные валютные активы денег граждане сняли с рублевых счетов и вкладов в валюте. Другую половину составляют дополнительные средства.
Общий объем вложений в иностранные ценные бумаги по итогам 2020 года составляет 1,3 трлн рублей.
По мнению главы ЦБ, этот показатель не является системно значимым.
«Все-таки большая доля — 83% ценных бумаг, принадлежащих населению, — приходится на акции и облигации отечественных эмитентов», - объяснила Набиуллина.
Как писал «Рамблер», в 2020 году частными инвесторами в России стали 5 млн человек – это больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Объем вложений россиян на финансовом рынке достиг 10 трлн рублей.