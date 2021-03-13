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ПФР изменил срок выхода на пенсию 

News.ru 2 часа назад
Срок выхода на пенсию изменится в этом году согласно постепенному повышению пенсионного возраста. Он снова повысится на один год согласно предусмотренному законом плавному переходу на новые параметры.
В этом году пенсии назначаются на полтора года раньше установленного нового срока выхода на пенсию. Женщины смогут получать выплаты в 56,5 лет, мужчины — в 61,5 год, сообщает ФАН.
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Данная льгота распространяется на всех, кто в 2020 году должен был стать пенсионером по условиям старого законодательства. То есть, уйдут на пенсию женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. Им предстоит оформить выплаты во второй половине текущего года и первой — следующего.
Те, кому предстоит по условиям старого законодательства выйти на пенсию в этом году и далее, её назначение будет проходить уже в общем порядке. Это зависит от того, в каком месяце родился будущий пенсионер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о повышении пенсионного возраста в России, подчеркнув, что приближающиеся выборы не должны быть поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований. Ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что предложение о повышении пенсионного возраста внесут в парламент после думских выборов 2021 года, так как предыдущая реформа не помогла устранить дефицит бюджета ПФР.
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Экономика , Видео , Валерий Рашкин , Вячеслав Володин , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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