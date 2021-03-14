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Европе предрекли Frexit 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Европе предрекли Frexit
Фото: Reuters
Обозреватель Лоран Эрбле предрек Frexit (выход Франции из ЕС по аналогии с Brexit). Об этом он написал в своей статье для Le Figaro.
Как пишет журналист, возникший на фоне пандемии коронавируса кризис в сфере здравоохранения показал, что из Европы ушла промышленность — почти не осталось предприятий по изготовлению масок, а до 80 процентов ингредиентов для лекарств производятся за пределами Европы. В то же время Китай, откуда пришел коронавирус, на нем лишь обогатился за счет взрывного роста темпов экспорта медицинских изделий, указал Эрбле.
Автор статьи видит в этом прямую ответственность Евросоюза, который занимается торговыми соглашениями и препятствует предоставлению преференций европейской торговле, а также рекомендует странам сокращать расходы на медицину и снижать зарплаты врачей ради повышения конкурентоспособности. По мнению журналиста, ЕС мог бы оказать странам-членам более существенную поддержку. Он отмечает, что США приняли уже третий план помощи и объем выделенных средств за 2020 и 2021 год достигает пяти триллионов долларов, в то время как в Европе эта сумма едва достигает 300 миллиардов евро.
Вместе с тем, указал автор статьи, стратегия Великобритании по борьбе с коронавирусом оказалась успешнее, чем у Евросоюза, несмотря на то, что королевству пророчили много бед после Brexit.

«ЕС столь медлителен и плох в своих переговорах, что всё большая часть европейских стран начинают действовать в обход и закупаться вакциной у России и Китая», — пишет Эрбле.

Поэтому, судя по стратегии Брюсселя, странам Евросоюза придется еще долго платить за «вакцинное фиаско ЕС», приходит к выводу журналист. Он считает, что для имиджа союза это не пройдет бесследно.
Как отмечает Эрбле, Brexit показал, что выход из состава Евросоюза труден, но возможен, и даже может оказаться выгодным, в условиях, когда ЕС не защитил Францию ни от одного кризиса.

«ЕС — это лишь дополнительная и неадаптированная бюрократическая структура, которая парализует нас и отвлекает, и никогда не служит нашим интересам», — пишет он.

Теперь же пандемия снабдила сторонников идеи о Frexit новыми аргументами в пользу «развода». Автор статьи считает реальным организовать кампанию за полный разрыв с Евросоюзом.
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Комментарии 17
Экономика , ЕС , Le Figaro
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