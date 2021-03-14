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Курсу доллара предрекли скорый обвал 

Майк Габриелян 1 час назад
Доллар рухнет к концу апреля до отметки в 70 рублей. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Андрей Кузнецов, пишет «Вечерняя Москва».
По его словам, сразу несколько факторов обрушат доллар уже через месяц. Это спрос на отечественные нефтепродукты, начало налогового периода и апрельские выплаты по НДС.

«В последнее время стоимость черного золота идет вверх, что естественным образом отражается на укреплении отечественной валюты, оттесняя доллар и евро», — сказал финансист.

По прогнозу Кузнецова, в середине апреля американская валюта будет стоить 75–76 рублей. Но к концу месяца доллар обвалится до 70-71 рубля. Аналогичное падение ждёт евро, который упадет до 85,45 рубля.
Более того, финансист считает, что рынок смущают западные санкции, а честная цена доллара — 67 рублей, евро — 78 рублей.
В числе факторов, ослабляющих рубль, также ситуация с коронавирусом и коррективы на фондовых рынках.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Набиуллина рассказала, будет ли ЦБ выпускать 10-тысячную банкноту и монету номиналом 50 рублей.
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Экономика , Видео , Андрей Кузнецов , Центральный банк России
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