Курсу доллара предрекли скорый обвал 

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пишет «Вечерняя Москва». Доллар рухнет к концу апреля до отметки в 70 рублей. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Андрей Кузнецов

По его словам, сразу несколько факторов обрушат доллар уже через месяц. Это спрос на отечественные нефтепродукты, начало налогового периода и апрельские выплаты по НДС.

«В последнее время стоимость черного золота идет вверх, что естественным образом отражается на укреплении отечественной валюты, оттесняя доллар и евро», — сказал финансист.

По прогнозу Кузнецова, в середине апреля американская валюта будет стоить 75–76 рублей. Но к концу месяца доллар обвалится до 70-71 рубля. Аналогичное падение ждёт евро, который упадет до 85,45 рубля.

Более того, финансист считает, что рынок смущают западные санкции, а честная цена доллара — 67 рублей, евро — 78 рублей.

В числе факторов, ослабляющих рубль, также ситуация с коронавирусом и коррективы на фондовых рынках.