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Рестораны сэкономят на салфетках из-за роста цен на продукты

Майк Габриелян
2 часа назад
Общепит рассказал о подорожании цен и экономии на салфетках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на нескольких рестораторов.
Так, сеть «Теремок» готовится пересмотреть прейскурант на свои блюда из-за дорожающих продуктов.
«В конце марта мы на 1–2 рубля будем вынуждены поднять цены», — сказал основатель сети Михаил Гончаров.
Он отметил, что переговоры с ресторанами о повышении цен на продукты поставщики начали еще в декабре. По словам Гончарова, на фуд-корты вернули пластиковые столовые приборы старого образца, на вид менее красивые. Также было решено отказаться от салфеток высокого качества.
Наиболее подорожавшим продуктом стала курица. Цена выросла по сравнению с началом 2020 года на 15%. Подсолнечное масло подорожало на 70%. На 25% к уровню прошлого года подорожали овощи. Дороже стоит импортный алкоголь — в среднем на 10–15%.
Рост себестоимости продуктов может через месяц-полтора привести к увеличению цен у всего ресторанного рынка. Так считает основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. По его словам, нет позиций, «на которые бы цена остановилась».
О подорожании отдельных категорий продуктов заявила и Маргарита Костеева, президент «Росинтер Ресторантс Холдинга» (сети Il Patio, «Планета суши», TGI Fridays).
Рестораторы отмечают, что правительство сдерживает цены на продукты в магазинах, а общепит остался в одиночестве.
При этом есть сети, где цены поднимать не собираются. Например, «Макдональдс».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Курганской области закрыли точки общепита, где отравились более 50 человек.
Экономика,Видео,Сергей Миронов,Михаил Гончаров,McDonald's,
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