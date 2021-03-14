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Аналитики предрекли Китаю победу над США в экономической гонке 

News.ru 57 минут назад
Аналитики предрекли Китаю победу над США в экономической гонке
Фото: pixabay.com
Китай к 2028 году может обогнать Соединённые Штаты Америки по всем основным экономическим показателям, считают эксперты.
Ведущий аналитик QBF Олег Богданов указал, что в прошлом году американская экономика упала на 2,3%, а китайская выросла на те же 2,3%. Это дало Пекину преимущество, которое через 7-8 лет реализуется в лидерство в экономической гонке, считает специалист.
С поправкой на исторические показатели в ХХI веке можно предположить средневзвешенный рост экономики США в районе 1–1,5% в год до 2030-го, а Китая — в районе 5–6%. Для достижения цели Китаю придётся поддерживать рост выше 6% всё десятилетие, а Америке можно расти менее чем на 1% в год, — рассказал Михаил Никитин, вице-президент независимой аналитической компании Borsell.
В Брукингском институте считают, что КНР может хватить и средних темпов экономического роста — потребуется лишь чуть больше времени чтобы обойти Соединённые Штаты, сообщают «Известия».
Драйверами роста китайской экономики аналитики считают одновременное увеличение экспорта и внутреннего потребления, а также глобальный инфраструктурный проект «Один пояс, один путь». Кроме того, Пекин сосредоточился на реализации программы «Сделано в Китае — 2025». В рамках этой инициативы выполняются серьёзные инвестиции в НИОКР в приоритетных отраслях с целью обеспечения технологического превосходства.
Финансовый сектор также стимулирует рост китайской экономики. В топ-11 мировых финансовых центров вошли Шанхай, Пекин и Шэньчжэнь.
Ранее французский журналист включил Китай в число стран — победителей в гонке вакцин от коронавируса, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Экономика , Михаил Никитин , Олег Богданов , Институт Брукингса , газета "Известия"
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