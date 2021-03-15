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Курс доллара: что случится с рублем на этой неделе

Елена Прошина
14 минут назад
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что курс доллара на этой неделе не поднимется выше 75 рублей. При благоприятном развитии событий они допустили падение «американца» до 72 рублей.
Курс доллара: что случится с рублем на этой неделе
Фото: ТАССТАСС
Олег Кочетков из «МТС-Банка» ожидает небольшого укрепления российской валюты на этой неделе благодаря стабильной ситуации в экономике. По его мнению, доллар останется в границах 72-74 рублей.
Эксперт БКС Виталий Громадин считает, что доллар будет стоить от 72 до 75 рублей. Аналитик предположил, что рубль, как и валюты других развивающихся стран, получит поддержку благодаря принятому в США закону о пакете стимулов экономики на 1,9 триллиона долларов.
Однако аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич предупредил о риске прыжка доллара к 75 рублям. По его мнению, рубль ослабнет из-за снижения аппетита инвесторов к рисковым активам: долларовые ставки начинают переходить в положительную область.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи в прошлую пятницу, 12 марта, курс доллара рос на 7,75 копейки, до 73,38 рубля. Евро потерял 28,75 копейки и стоил 87,61 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Дмитрий Грицкевич,Виталий Громадин,Олег Кочетков,МТС-Банк,Промсвязьбанк,Московская биржа,
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