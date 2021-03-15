Курс доллара: что случится с рублем на этой неделе

Олег Кочетков из «МТС-Банка» ожидает небольшого укрепления российской валюты на этой неделе благодаря стабильной ситуации в экономике. По его мнению, доллар останется в границах 72-74 рублей.
Эксперт БКС Виталий Громадин считает, что доллар будет стоить от 72 до 75 рублей. Аналитик предположил, что рубль, как и валюты других развивающихся стран, получит поддержку благодаря принятому в США закону о пакете стимулов экономики на 1,9 триллиона долларов.
Однако аналитик ПромсвязьбанкаДмитрий Грицкевич предупредил о риске прыжка доллара к 75 рублям. По его мнению, рубль ослабнет из-за снижения аппетита инвесторов к рисковым активам: долларовые ставки начинают переходить в положительную область.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи в прошлую пятницу, 12 марта, курс доллара рос на 7,75 копейки, до 73,38 рубля. Евро потерял 28,75 копейки и стоил 87,61 рубля.