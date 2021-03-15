Ярмарки выходного дня в Москве начнут работу 2 апреля 

Ярмарки выходного дня откроются в Москве 2 апреля и продлятся до 27 июня. На них будет распределено 1526 торговых мест по 65 адресам в каждом округе Москвы с сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами из России и других стран — членов Евразийского экономического союза. На городском портале mos.ru стартовал прием заявок на участие в ярмарках. Их могут подать фермеры, владельцы личных хозяйств, индивидуальные предприниматели и юридические лица до 23:59 19 марта. Претендентам необходимо на портале выбрать онлайн-услугу «Предоставление места на ярмарке выходного дня» в каталоге услуг для бизнеса — категория «Реклама, торговля и общепит». Далее — заполнить электронную форму и указать там личные данные. Если эти сведения уже есть в личном кабинете на mos.ru, они заполнятся автоматически. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам надо указать наименование юридического лица либо индивидуального предпринимателя с контактными данными, сведения ОГРН (ОГРНИП) и ИНН. Всем заявителям также нужно указать торговый период, округ, район, группу и ассортимент товаров и сведения о продавцах. Стоит учесть, что места на ярмарках предоставляют бесплатно и по принципу очередности: они достаются тем, кто раньше подал заявку и при этом соответствует всем требованиям. Те, кому не хватит мест, попадут в лист ожидания: если в течение торговой сессии появится свободное место, его предложат им в порядке очереди. Информация по результатам кампании появится в личных кабинетах претендентов на mos.ru через пять дней после окончания приема заявок. Кроме того, сведения разместят на сайтах Департамента торговли и услуг Москвы и ГБУ «Московские ярмарки». Требования к работе продавцов Во время работы у продавцов должны быть на руках медицинские и другие документы, предусмотренные законодательством, которые могут проверить организаторы или уполномоченные лица. Среди них — документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие ведение личного или фермерского хозяйства, занятие садоводством, огородничеством или животноводство. Кроме того, при себе у них должны быть правоустанавливающие документы на земельный участок, используемый для этих целей (оригинал или заверенная нотариусом копия); документы, подтверждающие родство по отношению к участникам ярмарок или их нотариально заверенные копии. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам понадобится оригинал или заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговой службе и товаросопроводительная документация на продукцию (оригинал или заверенная нотариусом копия). Адреса ярмарок выходного дня публикуют на портале открытых данных и на сайте проекта «Наш город». Узнать подробнее о том, как в них участвовать, можно в инструкции. Фото: Роман Балаев, газета «Москва. Северо-Запад»
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Ярмарки выходного дня в Москве начнут работу 2 апреля
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
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