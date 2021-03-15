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Байден планирует масштабно увеличить налоги 

ИА Regnum 1 час назад
Байден задумал масштабное повышение налогов
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден планирует масштабное повышение налогов, сообщает 15 марта Bloomberg со ссылкой на источники.
Ожидается, что Байден отменит закон экс-президента Дональда Трампа, дающий льготы корпорациям и состоятельным лицам. Таким образом, президент планирует сделать налоговый кодекс США более прогрессивным.
По мнению экспертов, экономическая программа Байдена может принести бюджету США от $2 трлн до $4 трлн.
Байден выделит на стимулирование экономики $1,9 трлн
Новая администрация Белого дома рассматривает нововведения как исправление «несовершенств» системы, а не как сбор денег для своих инициатив, сообщают источники. Байден уверен, что Соединенным Штатам нужны более справедливые налоги, которые решат проблемы неравенства между работой и капиталом.
Напомним, что лидер меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл пообещал устроить «жаркую дискуссию» касательно того, справедливы ли в данной ситуации столь значительные повышения налогов.
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Комментарии 39
Экономика , Митч Макконнелл , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , Bloomberg
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