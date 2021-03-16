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Сечин предупредил Путина о риске потери угольных рынков Азии 

Алиса Селезнёва 40 минут назад
Глава «Роснефти» и секретарь комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором предупредил о попытках «ревизии и торможения» решений о расширении экспорта угля через Дальний Восток на азиатско-тихоокеанские рынки. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным газеты, в своем письме, на котором глава государства поставил резолюцию «согласен», Сечин напомнил, что в 2018 году на совещании в Кемерово было принято решение расширить Восточный полигон.
Путин задал вопрос Сечину о зарплатах в «Роснефти»
Однако в «последнее время предпринимаются усилия для ревизии и/или торможения принятых решений с целью развернуть потоки экспортируемого угля в направлении порта Тамань», утверждает он.
По данным секретаря президентской комиссии по ТЭК, ставки перевалки в Тамани «более чем в полтора раза превышают» тарифы в дальневосточном Ванино и «не отвечают задачам развития российской угольной промышленности», «экономически неоправданны» и могут привести к потере Россией доли на угольных рынках Азиатско-тихоокеанского региона.
Сечин предложил сосредоточиться на планах развития Восточного полигона для выполнения «кемеровских» решений, а также перевозке угла по БАМу и Транссибу. 15 марта премьер Михаил Мишустин поручил правительству совместно с ОАО РЖД подготовить детальный план по увеличению пропускной способности Восточного полигона, отмечает издание.
При этом в компании ОТЭКО, которая владеет терминалом в Тамани, заметили, что их ставка на перевалку соответствует ставкам перевалочных комплексов Дальневосточного морского бассейна.

«Мы построили терминал за счет собственных средств в чисто рыночных условиях, без привлечения государственного финансирования», — подчеркнули в компании.

«Рамблер» писал, что ранее бизнесмен Олег Дерипаска напомнил о росте стоимости контейнерных перевозок из Европы в Азию и предложил «предъявить преимущества» Транссибирского транзита. По мнению предпринимателя, если правильно воспользоваться ситуацией, у России появится возможность «привлечь тысячи новых клиентов и миллиарды экспортной выручки, что обеспечит модернизацию Транссиба не для перевозки угля, а для перевозки контейнерных грузов между Азией и Европой».
Комментарии 72
Экономика , Видео , Олег Дерипаска , Михаил Мишустин , Игорь Сечин , Владимир Путин , Роснефть , РЖД
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