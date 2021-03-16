По данным газеты, в своем письме, на котором глава государства поставил резолюцию «согласен», Сечин напомнил, что в 2018 году на совещании в Кемерово было принято решение расширить Восточный полигон.

Однако в «последнее время предпринимаются усилия для ревизии и/или торможения принятых решений с целью развернуть потоки экспортируемого угля в направлении порта Тамань», утверждает он.

По данным секретаря президентской комиссии по ТЭК, ставки перевалки в Тамани «более чем в полтора раза превышают» тарифы в дальневосточном Ванино и «не отвечают задачам развития российской угольной промышленности», «экономически неоправданны» и могут привести к потере Россией доли на угольных рынках Азиатско-тихоокеанского региона.

Сечин предложил сосредоточиться на планах развития Восточного полигона для выполнения «кемеровских» решений, а также перевозке угла по БАМу и Транссибу. 15 марта премьер Михаил Мишустин поручил правительству совместно с ОАО РЖД подготовить детальный план по увеличению пропускной способности Восточного полигона, отмечает издание.

При этом в компании ОТЭКО, которая владеет терминалом в Тамани, заметили, что их ставка на перевалку соответствует ставкам перевалочных комплексов Дальневосточного морского бассейна.

«Мы построили терминал за счет собственных средств в чисто рыночных условиях, без привлечения государственного финансирования», — подчеркнули в компании.