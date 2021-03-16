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Минфин разместил ОФЗ на 30 млрд руб.

ТАССиещё 6
16 марта 2021
Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска (ОФЗ-ПД) 26234 с погашением 16 июля 2025 года на сумму 30 млрд руб. Об этом сообщается в материалах министерства.
Минфин разместил ОФЗ на 30 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Спрос на аукционе достиг 39,42 млрд руб.
Средневзвешенная цена выпуска составила 93,3794% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,36% годовых.
Экономика,Минфин,
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