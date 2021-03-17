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Трудовые мигранты обрушили рынок денежных переводов из России 

Секрет Фирмы 1 час назад
В 2020 году физлица перевели из России за рубеж $40,1 млрд Для рынка переводов это минимальный объём за последние четыре года, его падение эксперты связали с недопуском трудовых мигрантов в страну.
По сравнению с 2019 годом объём денежных переводов сократился на 3,8%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка. Как отметило издание, рынок трансграничных переводов падает второй год подряд после притока на $4 млрд в 2018-м (до $47,9 млрд).
Меньше всего в 2020 году переводили за рубеж из России в апреле — июне, когда начался жёсткий локдаун — $8,7 млрд В остальные кварталы объём переводов составлял $10,2–10,8 млрд
Сумма переводов в страны СНГ сократилась на 14,4%, до $11 млрд Объём переводов в государства дальнего зарубежья, напротив, вырос на 0,9%, до $29,1 млрд
В топ-3 стран СНГ по количеству переводов вошли:
Узбекистан ($4,4 млрд);
Таджикистан ($1,7 млрд);
Киргизия ($1,7 млрд).
Среди стран дальнего зарубежья в лидерах оказались:
Швейцария ($7,8 млрд);
Великобритания ($2,7 млрд);
США ($2,3 млрд);
Латвия ($1,8 млрд).
По мнению эксперта из аудиторской компании КМПГ в России и СНГ Наталии Раковой, сокращение рынка связано с отъездом мигрантов. С ней согласился директор системы денежных переводов «Золотая корона» Иван Ситнов. Он указал, что закрытие границы не позволило трудовым мигрантам приехать в Россию. Помимо этого, отметил Ситнов, на рынок повлиял эффект ослабления рубля.
Названы регионы с наибольшими убытками из-за пандемии
В 2021 году эксперты ожидают частичное восстановление спроса и объёма переводов. Но они подчеркнули, что ситуация будет зависеть от того, когда и в каких масштабах начнут допускать в страну иностранных сотрудников.
Из-за коронавируса из России вынуждены были уехать сотни тысяч мигрантов. Это спровоцировало нехватку кадров в целом ряде отраслей и сфер бизнеса — ЖКХ, курьерских службах, такси и т. д. Особенно напряжённая ситуация сложилась в Москве. Ранее Минсельхоз предложил открыть границу для мигрантов в виде исключения, чтобы привлечь их к сезонным работам в сельском хозяйстве. Аграриям сейчас не хватает рук, а местные жители не обладают нужными навыками и не хотят работать даже за повышенную плату.
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Экономика , Видео , Иван Ситнов , Центральный банк России , Минсельхоз
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