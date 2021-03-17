В 2020 году физлица перевели из России за рубеж $40,1 млрд Для рынка переводов это минимальный объём за последние четыре года, его падение эксперты связали с недопуском трудовых мигрантов в страну.

По сравнению с 2019 годом объём денежных переводов сократился на 3,8%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка . Как отметило издание, рынок трансграничных переводов падает второй год подряд после притока на $4 млрд в 2018-м (до $47,9 млрд).

Меньше всего в 2020 году переводили за рубеж из России в апреле — июне, когда начался жёсткий локдаун — $8,7 млрд В остальные кварталы объём переводов составлял $10,2–10,8 млрд

Сумма переводов в страны СНГ сократилась на 14,4%, до $11 млрд Объём переводов в государства дальнего зарубежья, напротив, вырос на 0,9%, до $29,1 млрд

В топ-3 стран СНГ по количеству переводов вошли:

Узбекистан ($4,4 млрд);

Таджикистан ($1,7 млрд);

Киргизия ($1,7 млрд).

Среди стран дальнего зарубежья в лидерах оказались:

Швейцария ($7,8 млрд);

Великобритания ($2,7 млрд);

США ($2,3 млрд);

Латвия ($1,8 млрд).

По мнению эксперта из аудиторской компании КМПГ в России и СНГ Наталии Раковой, сокращение рынка связано с отъездом мигрантов. С ней согласился директор системы денежных переводов «Золотая корона» Иван Ситнов . Он указал, что закрытие границы не позволило трудовым мигрантам приехать в Россию. Помимо этого, отметил Ситнов, на рынок повлиял эффект ослабления рубля.

В 2021 году эксперты ожидают частичное восстановление спроса и объёма переводов. Но они подчеркнули, что ситуация будет зависеть от того, когда и в каких масштабах начнут допускать в страну иностранных сотрудников.