В случае западных санкций в отношении суверенного долга России Минфин будет договариваться с российскими коммерческими банками об инвестициях в госбумаги, а также с Центробанком о помощи банкам. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Министр назвал возможные санкции против российского госдолга неприятными, но заверил, что решение в любом случае будет найдено.

«Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центробанком, с тем чтобы вопросы ликвидности ЦБ решал бы, помогал бы таким финансовым институтам», — сказал Силуанов.

Он также напомнил о важности «не раздувать дефицит бюджета», поскольку «нет дефицита — нет таких больших заимствований».

Силуанов выразил сожаление в связи с тем, что иностранные инвесторы могут перестать покупать российские государственные бумаги из-за санкций, потому что ведомство видит хороший интерес к таким бумагам.

Как сообщал «Рамблер», в начале марта агентство Bloomberg сообщало, что США и Великобритания обсуждают новые санкции против России из-за применения химического оружия. В том числе санкции могут ввести против российских олигархов и российского госдолга.