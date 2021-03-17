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Минфин придумал ответ на санкции США против российского госдолга 

Вероника Полынина 30 минут назад
В случае западных санкций в отношении суверенного долга России Минфин будет договариваться с российскими коммерческими банками об инвестициях в госбумаги, а также с Центробанком о помощи банкам. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Министр назвал возможные санкции против российского госдолга неприятными, но заверил, что решение в любом случае будет найдено.

«Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центробанком, с тем чтобы вопросы ликвидности ЦБ решал бы, помогал бы таким финансовым институтам», — сказал Силуанов.

Он также напомнил о важности «не раздувать дефицит бюджета», поскольку «нет дефицита — нет таких больших заимствований».
Эксперт сказал, кто выиграет от санкций против России
Силуанов выразил сожаление в связи с тем, что иностранные инвесторы могут перестать покупать российские государственные бумаги из-за санкций, потому что ведомство видит хороший интерес к таким бумагам.
Как сообщал «Рамблер», в начале марта агентство Bloomberg сообщало, что США и Великобритания обсуждают новые санкции против России из-за применения химического оружия. В том числе санкции могут ввести против российских олигархов и российского госдолга.
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Экономика , Видео , Антон Силуанов , Госдума , Минфин , Центральный банк России , Bloomberg
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