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Цена нефти Brent опустилась ниже $67

ТАСС
26 минут назад
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила снижение до 2% и опустилась ниже $67 за баррель, до $66,96, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:23 мск.
Цена нефти Brent опустилась ниже $67
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В последний раз цена Brent была ниже $67 за баррель 10 марта 2021 года.
К 20:38 нефть Brent замедлила падение до 1,11% и торговалась на уровне $67,63 за баррель.
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