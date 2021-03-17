Цена нефти Brent опустилась ниже $67

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила снижение до 2% и опустилась ниже $67 за баррель, до $66,96, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:23 мск.

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В последний раз цена Brent была ниже $67 за баррель 10 марта 2021 года.