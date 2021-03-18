Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
73.50
88.05
87.45
Прогноз
22.03 – 29.03
$
73.42
87.66
Индексы и котировки Brent
67.53
–0.12 Золото
1750.31
+0.01 РТС
1552.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.03
1.1961
–0.0101
03.03
1.2062
15.03
07.03
21.02

Самая дешевая рыба в России может подорожать 

Прайм и ещё 9 1 час назад
В России могут отказаться от вылова сардины иваси
Фото: ТАСС
Крупные рыбодобытчики могут отказаться от вылова сардины иваси, поскольку этот бизнес может оказаться нерентабельным в следующем году, сообщает РБК.
О рисках крупномасштабных сбоев в промысле сардины иваси и значительном увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции предупредили дальневосточные компании "Тралфлот" и "Софко", которые входят в группу "Сигма Марин Технолоджи".
Сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Речь идет о судах, добывающих рыбу по российским квотам, которые построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах.
Беспилотники проследят за запасами лососевых рыб
Так, в конце прошлого года правительство приняло постановление, согласно которому до 1 января 2022 года все суда, произведенные или приобретенные за пределами Евразийского экономического союза и занимающиеся рыболовством в исключительной экономической зоне России, должны пройти таможенное декларирование. В противном случае они потеряют право на добычу рыбы по российским квотам.
На данный момент сардина иваси — самая дешевая рыба в России. Один килограмм с доставкой до порта Владивостока стоит у рыбаков 40-45 рублей.
Видео дня. Пособие на детей от 3 до 7 лет будет рассчитываться по-новому
Прайм: последние новости
Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ трех серий Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ трех серий Минфин объяснил, кого не коснется расширение доступа к банковской тайне Минфин объяснил, кого не коснется расширение доступа к банковской тайне СП выявила миллиардные ошибки в налоговых данных промпарков СП выявила миллиардные ошибки в налоговых данных промпарков
Комментарии 80
Экономика , Компании , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение