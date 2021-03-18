В России могут отказаться от вылова сардины иваси

Крупные рыбодобытчики могут отказаться от вылова сардины иваси, поскольку этот бизнес может оказаться нерентабельным в следующем году, сообщает РБК.

О рисках крупномасштабных сбоев в промысле сардины иваси и значительном увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции предупредили дальневосточные компании "Тралфлот" и "Софко", которые входят в группу "Сигма Марин Технолоджи".

Сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Речь идет о судах, добывающих рыбу по российским квотам, которые построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах.

Так, в конце прошлого года правительство приняло постановление, согласно которому до 1 января 2022 года все суда, произведенные или приобретенные за пределами Евразийского экономического союза и занимающиеся рыболовством в исключительной экономической зоне России, должны пройти таможенное декларирование. В противном случае они потеряют право на добычу рыбы по российским квотам.

На данный момент сардина иваси — самая дешевая рыба в России. Один килограмм с доставкой до порта Владивостока стоит у рыбаков 40-45 рублей.