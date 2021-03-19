В России появится крупнейшее в мире месторождение золота

В Минпромторге прошло совещание по реализации инвестиционного проекта освоения месторождения Сухой Лог - крупнейшего в мире неосвоенного месторождения золота.

По его словам, для обеспечения реализации проекта будет построен аэропорт в городе Бодайбо в Иркутской области, расширена железнодорожная инфраструктура, а также проложены новые дороги и мосты.