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В Минпромторге обсудили проект крупнейшего месторождения золота в мире

Российская Газета
31 минуту назад
В Минпромторге прошло совещание по реализации инвестиционного проекта освоения месторождения Сухой Лог - крупнейшего в мире неосвоенного месторождения золота.
В России появится крупнейшее в мире месторождение золота
Фото: ТАССТАСС
"Освоение этого месторождения позволит добывать более 70 тонн золота в год, создать 2500 рабочих мест и получить более 470 млрд рублей дохода в бюджет до 2039 года. До 2026 года Сухой Лог будет крупнейшим месторождением золота в России", - отметил замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных.
По его словам, для обеспечения реализации проекта будет построен аэропорт в городе Бодайбо в Иркутской области, расширена железнодорожная инфраструктура, а также проложены новые дороги и мосты.
"ПАО "Полюс" планирует реализовать инвестиционный проект, предусматривающий строительство ГОКа мощностью 33,2 млн тонн руды в год, в период 2022-2026 годов. Общий объем собственных инвестиций в проект составит порядка 3,3 млрд долларов", - заявил вице-президент по работе с государственными органами ПАО "Полюс" Сергей Журавлев.
Экономика,Алексей Беспрозванных,Сергей Журавлев,Минпромторг,
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