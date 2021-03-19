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ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку

Павел Тиунов
1 час назад
Банк России повысил ключевую ставку рефинансирования до 4,5%, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти..».
Решение было принято на очередном заседании совета директоров ЦБ.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2020 года Банк России последовательно уменьшал показатель ключевой ставки с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума. В сентябре совет директоров отказался от процедуры очередного снижения.
В октябре руководство регулятора приняло аналогичное решение во второй раз подряд. Эксперты тогда сошлись во мнении, что на позицию ЦБ повлияли ускорение инфляции, общемировая практика, согласно которой развивающиеся страны заняли выжидательную позицию в отношении снижения ставок, а также неопределенность вокруг результатов американских президентских выборов.
Аналитики в вопросе дальнейшей политики ЦБ по ключевой ставке предполагали разные варианты развития событий. В частности, большинство участников опроса ассоциации ACI Russia из числа экспертов заявили, что правление ЦБ скорее всего оставит ставку на прежнем уровне (4,25%).
В то же время аналитики издания Forbes допустили повышение ставки, подчеркнув, что до конца года её показатели могут вырасти до «прежних» 6%. Решение о возможном последовательном повышении ставки может быть связано с растущей инфляцией, а также опасениями из-за планов правительства РФ повысить расходы бюджета, увеличив таким образом ценовое давление.
Экономика,Видео,Центральный банк России,Правительство РФ,
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