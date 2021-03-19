Росстат сообщил о снижении безработицы до 5,7%

Безработица в России в феврале 2021 года снизилась до 5,7% с 5,8% в январе, следует из оперативного доклада Росстата

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"В феврале 2021 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,7% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в докладе.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, были 2,2 миллиона человек, в том числе 1 миллион человек получали пособие по безработице.

Общий уровень безработицы в России в настоящее время находится на уровне апреля 2020 года, на который пришлось начало ее роста (тогда 4,286 миллиона человек классифицировались как безработные).

Именно в апреле 2020 года произошел резкий рост безработицы — показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью началось снижение — в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре — 6,1%, в декабре 2020 года общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, в январе 2021 года тенденция продолжилась.

В феврале текущего года общая численность безработных снизилась до 4,244 миллиона человек с 4,317 миллиона человек в январе (снижение на 73 тысячи, или на 1,7%), при этом к февралю прошлого года рост составил 23,9%. Количество официально зарегистрированных безработных за месяц сократилось на 309 тысяч человек, или на 12,3%, а по сравнению с февралем прошлого года — выросло в 3 раза (с 730 тысяч).

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, в феврале 2020 года составила 75 миллионов человек, или 51% от общей численности населения страны.