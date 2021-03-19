Спад российского ВВП в феврале ускорился 

"По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2021 года ВВП снизился на 2,8% в годовом выражении (после 2,2% год к году в январе). Сокращение ВВП в целом за январь–февраль составило —2,5% в годовом выражении", — говорится в документе.