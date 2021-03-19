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Спад российского ВВП в феврале ускорился 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Спад российского ВВП в феврале ускорился
Фото: ТАСС
Спад ВВП РФ в феврале ускорился до 2,8% в годовом выражении после снижения на 2,2% в январе, за январь-февраль спад составил 2,5%, говорит в обзоре Минэкономразвития "Картина экономки".

"По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2021 года ВВП снизился на 2,8% в годовом выражении (после 2,2% год к году в январе). Сокращение ВВП в целом за январь–февраль составило —2,5% в годовом выражении", — говорится в документе.

В министерстве отметили, что значимое влияние на февральские показатели ВВП оказал календарный фактор, при этом указав, что в ряде отраслей продолжилось улучшение динамики, несмотря на высокую базу високосного 2020 года.
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Экономика , Минэкономразвития
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