Олигархи попросили у Путина льготы на триллионы рублей

Налоговые льготы, предложенные крупным бизнесом президенту России Владимиру Путину , могут обойтись бюджету страны в триллионы рублей. Цена реформы оказалась настолько высока, что против неё одновременно выступили обычно не согласные друг с другом Минэкономразвития Минфин , пишет издание VTimes.

Фото: kremlin.ru, CC BY 4.0 kremlin.ru, CC BY 4.0

В ходе недавнего совещания о повышении инвестиционной привлекательности с участием предпринимателей Владимир Путин призвал бизнес вкладывать деньги в России, а не за рубежом.

«Лучше — в дом. Здесь спокойнее и надёжнее», — заявил он.

В ответ на рекомендацию главы государства совладелец группы Aeon Роман Троценко попросил освободить от налога половину прибыли, которую компании тратят на строительство и модернизацию, и дать регионам право отменять налог на недвижимость. Взамен предприниматель предложил повысить с 17% до 19% региональную часть налога на прибыль, а весь налог, соответственно, с 20% до 22%.

Налоговый манёвр уже обсудили на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова , однако договориться не получилось. Чиновники не сумели найти решение, позволяющее избежать роста нагрузки на бизнес и потерь бюджета. Критики манёвра считают, что от него выиграют только отдельные инвестиционные проекты, а платить за реформу придётся или регионам, или самому бизнесу, пишет VTimes со ссылкой на одного из участников совещания.

По словам другого собеседника издания, бизнесмены также не сумели прийти к согласию по этому вопросу. Часть из них считает, что если кому-то нужны дополнительные льготы, он должен обсуждать их с регионом, а не добиваться проведения реформы для всех.

Согласно расчётам Минэкономразвития, инвестиционная льгота обойдётся бюджету в 1 трлн рублей, причём основную часть потерь понесут регионы — 800 млрд рублей. Повышение налога на прибыль компенсирует лишь половину этих убытков.

От реформы выиграют только некоторые регионы, имеющие небольшой налог на прибыль и маленькие инвестиции, однако даже в этом случае суммы не превысят 5 млрд рублей. В то же время потери одной только Москвы могут составить почти 250 млрд рублей.

Чтобы компенсировать столь серьёзные потери, региональную ставку налога придётся поднять с 17% до 23%, а чтобы в доходах не потерял ни один регион — до 31%, подсчитало Минэкономразвития.

В свою очередь, чтобы избежать потерь от отмены налога на недвижимость, региональную часть налога на прибыль придётся поднять с 17% до 22%. Если же попытаться избавить от убытков все регионы, ставку необходимо повысить сразу до 43% — в этом случае налоговая нагрузка на бизнес увеличится примерно на 4 трлн рублей.