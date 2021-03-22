Половина молочки в магазинах оказалась просроченной 

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В российских магазинах 45% молочки имеет просроченный срок годности. Анализ был проведён на основе образцов из 270 магазинов в 19 субъектах. Проверили крупнейшие федеральные и региональные сети.

В мониторинге приняли участие такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Воронеж, Челябинск, Ставрополь и другие.

Исследование проводилось с января по март 2021 года. Лидерами по просрочке являются кефир, йогурты, творог, сметана, другие виды кисломолочных продуктов, то есть самые популярные у потребителей категории, — цитирует газета «Известия» председателя организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олега Павлова

Специалисты ОПИ побывали в таких крупных сетях, как «Ашан» , «ВкусВилл», «Карусель», «Магнит» , «Атак», «Лента», ОКЕЙ. Они отметили, что в указанных магазинах обратили внимание на отсутствие административных и технических решений для пресечения подобной практики и предупреждения нарушений.

Роспотребнадзор в беседе с журналистами издания подчеркнул, что в прошлом году 4,69% проб молочной продукции в крупнейших сетях не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям. Ещё 3,6% продукции не дотягивали до нормы по микробиологическим показателям.

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