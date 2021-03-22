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Половина молочки в магазинах оказалась просроченной 

News.ru и ещё 1 41 минуту назад
Половина молочки в магазинах оказалась просроченной
Фото: globallookpress.com
В российских магазинах 45% молочки имеет просроченный срок годности. Анализ был проведён на основе образцов из 270 магазинов в 19 субъектах. Проверили крупнейшие федеральные и региональные сети.
В мониторинге приняли участие такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Воронеж, Челябинск, Ставрополь и другие.
Исследование проводилось с января по март 2021 года. Лидерами по просрочке являются кефир, йогурты, творог, сметана, другие виды кисломолочных продуктов, то есть самые популярные у потребителей категории, — цитирует газета «Известия» председателя организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олега Павлова.
Специалисты ОПИ побывали в таких крупных сетях, как «Ашан», «ВкусВилл», «Карусель», «Магнит», «Атак», «Лента», ОКЕЙ. Они отметили, что в указанных магазинах обратили внимание на отсутствие административных и технических решений для пресечения подобной практики и предупреждения нарушений.
Роспотребнадзор в беседе с журналистами издания подчеркнул, что в прошлом году 4,69% проб молочной продукции в крупнейших сетях не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям. Ещё 3,6% продукции не дотягивали до нормы по микробиологическим показателям.
Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог призвал не отказываться от картофеля из-за популярного мифа о том, что он якобы вреден для снижения веса.
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Комментарии
Экономика , Олег Павлов , "Магнит" , Ашан , Роспотребнадзор , газета "Известия"
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