Рублю грозит апрельский обвал

Эксперт TeleTrade Марк Гойхман предупредил, что курс доллара в апреле достигнет 77 рублей, если США введут новые жесткие санкции против России. Об этом пишет «Российская газета».

Гойхман рассказал о четырех факторах (и негативных, и позитивных), которые будут влиять на российскую валюту в ближайшие недели.

В первую очередь он упомянул резкое падение цен на нефть Brent с 70 до 62 долларов за бочку. По словам эксперта, связано это с задержкой вакцинации в некоторых странах, падением спроса в Китае и негативными прогнозами.

Следующий фактор — резко возросшая после заявлений президента США Джо Байдена санкционная угроза.

Позитивным фактором для рубля стало решение Федеральной резервной системы США сохранить околонулевые процентные ставки на три года. Благодаря этому деловая активность в мире получит импульс, а рисковые активы, включая рубль, подорожают.

На четвертое место Гойхман поместил решение Центробанка повысить ключевую ставку с 4,25 до 4,5 процента. Благодаря переходу ЦБ от мягкой политики к нейтральной инфляция будет ограничена, а рубль получит поддержку, подчеркнул эксперт.

По прогнозу Гойхмана, 22 марта доллар будет стоить 73,7-74,5 рубля, евро — 87,8-88,8 рубля. В течение недели американская валюта может падать до 73-х и расти до 75 рублей, а европейская окажется в коридоре 87-90 рублей.

Аналитик заявил, что в апреле в случае ужесточения санкций или обвала нефтяных цен доллар попадет в границы 76-77 рублей, а евро — 91-92 рублей.