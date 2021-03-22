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Чиновница объяснила рост безработицы повышением пособий 

News.ru 2 часа назад
Чиновница объяснила рост безработицы повышением пособий
Фото: РИА Новости
Повышение пособий провоцирует резкий рост безработицы. Имея возможность получать деньги, нигде не работая, люди неохотно пытаются трудоустроиться, заявила министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.
Во время заседания правительства региона она сообщила, что показатель безработицы в период социальных ограничений из-за пандемии коронавируса вырос в пять раз.

«Причинами этого стало повышение пособия, возможность получать безработному с детьми специальные доплаты, дополнительные соцвыплаты безработным», — цитирует Иванову «Медиакорсеть».

Кроме того, по её мнению, безработица выросла и из-за того, что зарегистрироваться в качестве временно нетрудоустроенного стало возможным не выходя из дома.
Впрочем, уточнила Иванова, с прошлой осени до сегодняшнего дня «ситуация постоянно улучшается».
Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников был крайне удивлён и возмущён тем, что жители региона не желают работать за 15–18 тысяч рублей, а едут в Москву, где им платят 40 тысяч за «вахту».
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Комментарии 5
Экономика , Александр Сотников
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