Чиновница объяснила рост безработицы повышением пособий 

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Повышение пособий провоцирует резкий рост безработицы. Имея возможность получать деньги, нигде не работая, люди неохотно пытаются трудоустроиться, заявила министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Во время заседания правительства региона она сообщила, что показатель безработицы в период социальных ограничений из-за пандемии коронавируса вырос в пять раз.

«Причинами этого стало повышение пособия, возможность получать безработному с детьми специальные доплаты, дополнительные соцвыплаты безработным», — цитирует Иванову «Медиакорсеть».

Кроме того, по её мнению, безработица выросла и из-за того, что зарегистрироваться в качестве временно нетрудоустроенного стало возможным не выходя из дома.

Впрочем, уточнила Иванова, с прошлой осени до сегодняшнего дня «ситуация постоянно улучшается».