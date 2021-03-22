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Потанин поспорил с Дерипаской о повышении ключевой ставки 

Павел Тиунов 1 час назад
Решение ЦБ о повышении ключевой ставки — это не попытка регулятора «залезть в карман» к россиянам, а своевременная реакция на угрозу инфляции, заявил миллиардер Владимир Потанин. Так он отреагировал на критическое высказывание бизнесмена Олега Дерипаски о действиях правления Банка России, сообщает РБК.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку до 4,5%. Событие прокомментировал миллиардер Олег Дерипаска, который заявил, что рост ставки — атака на доходы россиян и прибыль компаний.
По его мнению, решение правления ЦБ — политическое, а не экономическое, которое кроме всего прочего предназначено для того, чтобы «похоронить молодое правительство технократов», возглавляемое Михаилом Мишустиным.
На заявление Дерипаски отреагировал Владимир Потанин. Он подчеркнул, что повышение ставки остановит «раскрутку цен» и окажет давление на инфляцию.
Он опроверг слова оппонента, что в этом случае пострадают рядовые россияне: по его словам, кредитные продукты станут менее доступны, но это в первую очередь скажется на взаимоотношениях банков с бизнесом.

«ЦБ предпринял ровно то, что для этого необходимо, а не «залез населению в карман», — пояснил миллиардер.

По его словам, Россия стимулирует собственную экономику гораздо эффективней, чем другие страны, еще недавно учившие россиян «монетарной политике». Он привел статистку, согласно которой в России на субсидии было потрачено 4,5% ВВП при падении уровня валового продукта на 3,1%. За рубежом показатели варьируются на уровне 15-30% ВВП на субсидии при падении на 6-11%.
Комментарии
Экономика , Видео , Олег Дерипаска , Владимир Потанин , Михаил Мишустин , Центральный банк России
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