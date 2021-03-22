Мишустин одобрил повышение ключевой ставки 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин позитивно высказался о решении членов правления ЦБ поднять ключевую ставку до 4,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Глава кабмина считает, что регулятор проводит эффективную политику, позволяющую расти отечественной экономике.
На прошлой неделе совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку до 4,5%. Мишустин, комментируя действия правления регулятора на совещании с вице-премьерами, назвал решение «взвешенным» и «адекватным», исходя из сложившейся ситуации.
Глава кабмина напомнил, что ЦБ долгое время проводил мягкую кредитно-денежную политику, сдерживая рост ставки, что позволило экономике «выйти на траекторию роста».
«Удалось сохранить темпы корпоративного и ипотечного кредитования, запустить и успешно реализовать программы льготного кредитования», — заявил собеседник издания.
Он также подчеркнул, что правительство РФ находится в постоянном диалоге с руководством ЦБ.
Ранее, как сообщал «Рамблер», повышение ключевой ставки раскритиковал миллиардер Олег Дерипаска. Он заявил, что таким образом осуществляется атака на доходы россиян и прибыль компаний. По его мнению, решение правления ЦБ — политическое, а не экономическое, которое кроме всего прочего предназначено для того, чтобы «похоронить молодое правительство технократов», возглавляемое Михаилом Мишустиным.