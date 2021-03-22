Мишустин одобрил повышение ключевой ставки 

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин позитивно высказался о решении членов правления ЦБ поднять ключевую ставку до 4,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Глава кабмина считает, что регулятор проводит эффективную политику, позволяющую расти отечественной экономике.

На прошлой неделе совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку до 4,5%. Мишустин, комментируя действия правления регулятора на совещании с вице-премьерами, назвал решение «взвешенным» и «адекватным», исходя из сложившейся ситуации.

Глава кабмина напомнил, что ЦБ долгое время проводил мягкую кредитно-денежную политику, сдерживая рост ставки, что позволило экономике «выйти на траекторию роста».

«Удалось сохранить темпы корпоративного и ипотечного кредитования, запустить и успешно реализовать программы льготного кредитования», — заявил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что правительство РФ находится в постоянном диалоге с руководством ЦБ.