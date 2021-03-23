Коммерческий директор направления Fresh Food ретейлера «Командор» Светлана Колтуновская подтвердила, что после завершения старых контрактов заводы не соглашаются на новые поставки по минимальным ценам. Также она замечает, что дешевый сахар в магазинах начали скупать мелкие оптовики, чтобы в дальнейшем перепродать по более высокой цене.

В правительстве решили зафиксировать цены еще как минимум до конца мая, то есть на два месяца дополнительно. Ранее предполагалось, что соглашения о сдерживании цен продлятся только три месяца, до конца марта. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что одновременно предлагается стимулировать производителей сохранить отпускные цены на прежнем уровне. Для этого государство станет выплачивать им субсидии.