Стоимость российского госдолга обвалилась

Индекс российских гособлигаций RGBITR снижается с начала марта, а в понедельник, 22 марта, он обвалился ниже 600 пунктов впервые с марта прошлого года. Во вторник снижение продолжилось, по состоянию на 19.19 мск индекс RGBITR опустился до уровня 593,85 пункта, а доходность по нему преодолела уровень в 7%.