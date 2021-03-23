Стоимость российского госдолга обвалилась

Стоимость российского госдолга вернулась к уровням марта 2020 года, сообщает
РБК со ссылкой на данные торгов.
Индекс российских гособлигаций RGBITR снижается с начала марта, а в понедельник, 22 марта, он обвалился ниже 600 пунктов впервые с марта прошлого года. Во вторник снижение продолжилось, по состоянию на 19.19 мск индекс RGBITR опустился до уровня 593,85 пункта, а доходность по нему преодолела уровень в 7%.
Другой маркер рынка гособлигаций — десятилетние ОФЗ — также еще 22 марта обновили годовой максимум по доходности, превысив 7,1% годовых.
По мнению главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова
, инвесторы распродают российские гособлигации, опасаясь новых санкций США, а затем и Евросоюза
. Планируется, что санкции будут объявлены уже на этой недели. Под них может попасть и российский госдолг.
Эксперт также предположил, что потрясения на рынке могут быть вызваны распродажей ОФЗ, устроенной «гипотетически большим американским фондом».
Кроме того, падению ОФЗ способствуют события в Турции, где лира потеряла 8% за день после увольнения главы Центробанка
страны. По словам Тихомирова, события в Турции оказывают влияние на все развивающиеся рынки. Инвесторы, которые вкладываются не в конкретные страны, а в категории стран, выходят из сложений в развивающиеся рынки.
Третья причина – инфляционные ожидания, в частности из-за которых ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%.
«С одной стороны, наблюдаются экономические проблемы в виде роста инфляции, которая в России подобралась уже к 6%, существенно отклонившись от целевого показателя в 4%. А с другой стороны, некоторые риски еще одного внешнего шока, если иностранным инвесторам придется выходить из российских бумаг. Все это вместе и дает ту ценовую динамику, которую мы видим сегодня», - заключил Тихомиров.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава российского Минфина Антон Силуанов
заявил, что в случае западных санкций в отношении суверенного долга России ведомство будет договариваться с российскими коммерческими банками об инвестициях в госбумаги, а также с Центробанком о помощи банкам.