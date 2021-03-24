Курс доллара: как сильно обвалится рубль

Специалист FxPro Александр Купцикевич допустил курс доллара в 80 рублей, если в ближайшее время российской валюте не удастся отыграть позиции. Об этом пишет «Российская газета».

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Аналитик отметил, что сейчас на рубль давит беспокойство инвесторов из-за непрекращающихся конфликтов США и Евросоюза с Россией и Китаем. Санкционные риски также играют против российских облигаций федерального займа и тянут вниз биржевые индексы.

Кроме того, в марте американские и европейские фондовые индексы находятся на низком уровне. В такой ситуации спрос на рисковые активы, к которым относится рубль и валюты других развивающихся стран, высоким не будет, предупредил эксперт.

По мнению Купцикевича, если доллар закрепится на отметке в 76 рублей, следующим важным рубежом для него станут 80 рублей. При этом он допустил и резкий обвал доллара: на валютном рынке сейчас решают спекуляции, а не факты.

Евро в негативном сценарии может достигнуть 92-95 рублей, считает эксперт. Если рубль получит импульс к росту, европейская валюта направится в сторону сначала 88, а затем и 86 рублей.