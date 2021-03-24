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Курс доллара: как сильно обвалится рубль

Елена Прошина
2 часа назад
Специалист FxPro Александр Купцикевич допустил курс доллара в 80 рублей, если в ближайшее время российской валюте не удастся отыграть позиции. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: как сильно обвалится рубль
Фото: ТАССТАСС
Аналитик отметил, что сейчас на рубль давит беспокойство инвесторов из-за непрекращающихся конфликтов США и Евросоюза с Россией и Китаем. Санкционные риски также играют против российских облигаций федерального займа и тянут вниз биржевые индексы.
Кроме того, в марте американские и европейские фондовые индексы находятся на низком уровне. В такой ситуации спрос на рисковые активы, к которым относится рубль и валюты других развивающихся стран, высоким не будет, предупредил эксперт.
По мнению Купцикевича, если доллар закрепится на отметке в 76 рублей, следующим важным рубежом для него станут 80 рублей. При этом он допустил и резкий обвал доллара: на валютном рынке сейчас решают спекуляции, а не факты.
Евро в негативном сценарии может достигнуть 92-95 рублей, считает эксперт. Если рубль получит импульс к росту, европейская валюта направится в сторону сначала 88, а затем и 86 рублей.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 23 марта курс доллара вырос на 1,12 рубля, до 76,06 рублей. Впервые с 4 февраля доллар оказался дороже 76 рублей. Евро подскочил на 87,25 копейки и стоил 90,3 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Александр Купцикевич,Московская биржа,ЕС,"Российская газета",
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