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Россия вошла в топ стран по доле безналичных платежей

Артём Кульша
22 минуты назад
Россия входит топ-5 стран по доле безналичных платежей. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал заместитель председателя Центрального банка Михаил Алексеев.
Россия вошла в топ стран по доле безналичных платежей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера Алексеев дал пресс-конференцию, на которой представил «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы».
В ходе нее он сообщил, что 70,3% платежей в России проводятся без наличных денег. Таким образом, Россия входит в мировой топ-5 по доле безналичных платежей. Алексеев напомнил, что семь лет назад данный показатель в стране составлял лишь 13,5%.
Во время того же мероприятия он сообщил, что Центробанк не ожидает в 2021 году столь же большого, как в 2020-м, увеличения объемов наличной денежной массы. Также ЦБ не ожидает, что рост наличных окажет влияние на политику регулятора в вопросе повышения процентной ставки.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Центральный банк объявил, что в 2021-2025 годах банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, тысяча и пять тысяч рублей будут модернизированы — будет усовершенствован их защитный комплекс и обновлен дизайн.
На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, тысяча и пять тысяч рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
На оборотной стороне банкнот будет использована тематика федеральных округов России — Сибирского, Северо-Западного, Центрального, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского.
Экономика,Михаил Алексеев,Центральный банк России,
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