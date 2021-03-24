Россия вошла в топ стран по доле безналичных платежей

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Вчера Алексеев дал пресс-конференцию, на которой представил «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021-2025 годы».

В ходе нее он сообщил, что 70,3% платежей в России проводятся без наличных денег. Таким образом, Россия входит в мировой топ-5 по доле безналичных платежей. Алексеев напомнил, что семь лет назад данный показатель в стране составлял лишь 13,5%.

Во время того же мероприятия он сообщил, что Центробанк не ожидает в 2021 году столь же большого, как в 2020-м, увеличения объемов наличной денежной массы. Также ЦБ не ожидает, что рост наличных окажет влияние на политику регулятора в вопросе повышения процентной ставки.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Центральный банк объявил, что в 2021-2025 годах банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, тысяча и пять тысяч рублей будут модернизированы — будет усовершенствован их защитный комплекс и обновлен дизайн.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а на лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, тысяча и пять тысяч рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.